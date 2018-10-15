Новости версия для печати Орловская Госавтоинспекция выявляет водителей маршруток, нарушающих правила посадки-высадки пассажиров Именно такое нарушение стало определяющим обстоятельством трагедии на улице Полесской, когда пятеро пешеходов вышли на проезжую часть для посадки в маршрутку и угодили под колеса троллейбуса.



Несмотря на общественный резонанс трагедии и жесткий разговор, который в мэрии провели с предпринимателями-перевозчиками, на дорогах Орла ничего принципиально не изменилось. В ГИБДД говорят: и до рокового ДТП на Полесской обстановка от благополучной была далека. Светлана Ветрова, начальник отдела пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «За отчетный период на водителей данной категории было составлено 9762 административных материала, в связи с чем сотрудниками ГИБДД проводятся специальные мероприятия по профилактике ДТП с участием пассажирского транспорта, в том числе с применением скрытого контроля». В погоне за длинным рублем водители маршруток не желают ждать своей очереди подъехать к остановке, спеша открыть двери пассажирам. Орловская Госавтоинспекция организовала рейды, в которых выявляет водителей маршруток, нарушающих правила посадки-высадки пассажиров. Всего в квартале от места нарушения автобус ждет экипаж ГИБДД. Очередное нарушение долго ждать не приходится. Инспекторы едва успевают заполнять протоколы. Несмотря на попытки спорить с полицейскими, ни один из штрафников не затребовал у нас видеозапись в качестве доказательства. А, значит, шоферы автобусов нарушали сознательно и понимали, что попались. Именно таким отношением водителей к работе, говорят в Госавтоинспекции, и обусловлена статистика аварийности с маршрутным автотранспортом. Светлана Ветрова, начальник отдела пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «За девять месяцев текущего года по вине водителей пассажирского транспорта на территории области зарегистрировано 21 ДТП. 46 человек получили травмы и 6 человек погибли». По результатам рейда водителей, нарушивших правила, оштрафуют, а вот их наниматели все равно останутся в плюсе. Если бы аварийность, а также картина нарушений каждого из перевозчиков считались главными критериями отбора в городском конкурсе маршрутных перевозок, на остановках, по словам инспекторов, давно воцарился бы порядок.





Иван Суверин

15 октября 2018 года







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