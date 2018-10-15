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За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 49 ДТП

13 октября в 08:55 водитель, управлял автомобилем «Фольксваген», следовал по автодороге «Орел-Калуга» и в районе 192 км воспрепятствовал обгону автомобилем «Мазда», в результате чего произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ 2115», который следовал впереди в попутном направлении и с последующим опрокидыванием «Мазда» и «ВАЗ 2115». В 14:50 из травмпункта больницы им.Боткина поступила информация о том, что к ним за медпомощью обратилась водитель автомобиля «ВАЗ».

13 октября в 23:50 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2112», следовал в районе 2 км автодороги «Сосково-Мураевка», не выбрал безопасной скорости для движения, не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате чего водитель и два его пассажира получили телесные повреждения, каретой скорой помощи доставлены в ООКБ г. Орла.

14 октября в 06 часов водитель, не имея права управления транспортным средством, управлял автомобилем «Лада Приора». Двигаясь по автодороге «Ливны-Верховье» не справился с управлением, совершил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

14 октября в 14:30 водитель, управляя транспортным средством «Фольксваген», двигался по автодороге М-2 «Крым», и в районе 339 км при выполнении маневра обгона впереди двигающегося транспортного средства «УАЗ» не выдержал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «УАЗ» получили телесные повреждения. На месте им была оказана разовая медицинская помощь.

15 октября в 04:35 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2111», двигался по автодороге М-2 «Крым», в районе 382 км допустил наезд на стоящее транспортное средство «Рено Магнум» с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение нейрохирургии.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области