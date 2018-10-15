Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Невыученные уроки трагедии. В Орле водители маршруток продолжают высаживать пассажиров на проезжую часть. - Без права на отчаяние. В поиске пропавших людей профессионалам помогают волонтеры уже 8 лет подряд. - «Дорожная арифметика». От берега до берега строители должны дойти за две недели. Именно тогда должны открыть новый Синицын мост в Болхове. - Театральный сезон открыт. В Орловском Академическом давали «Дубровского».

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Вести-Орёл

15 октября 2018 года







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