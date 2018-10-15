Новости версия для печати За минувшие выходные в Орловской области было выявлено 13 водителей в состоянии опьянения Рейды по выявлению нетрезвых водителей проходят ежедневно.



За выходные пьяными за рулем было задержано 9 человек. Трое отказались проходить освидетельствование, что, всё равно, приравнивает их к пьяным. И один был задержан за это нарушение повторно.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Татьяна Напольских

15 октября 2018 года







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