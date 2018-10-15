Новости версия для печати В этом году, как и в прошлом, Орловщина вошла в число лидеров по показателям в агропромышленном комплексе Уже собрано почти 3 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. В 100% объеме заготовлены корма для крупнорогатого скота.



Одна из важнейших задач на следующий год - еще больше повысить качество и конкурентно способность сырья. Также на заседание правительства отметили, что все государственные меры поддержки сельхозпроизводителям сохранят, особое внимание будет уделено молочному скотоводству.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В 2019 году на уровне региона мы обязательно продолжим поддерживать это направление, в частности, будет увеличено финансирование подпрограммы развития молочного скотоводства Орловской области до 50 миллионов рублей». Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по развитию АПК: «Важным достижением на сегодняшний день является увеличение доли искусственного осеменения молочного крупнорогатого скота, и она составила 87%. Нам в свое время Минсельхоз ставил планку не ниже 80%. Я считаю, это такой важный показатель технологичности наших производств». Самой большой проблемой, отметили на заседание, по-прежнему остается отсутствие перерабатывающего производства, но и в этом направление мы делаем первые шаги. На Орловском молочном комбинате идет реконструкция. С его запуском в Орле появятся свои сыры.





Анна Вайсергисер

15 октября 2018 года







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