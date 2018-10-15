Мастер-класс по народному костюму прошел в орловской Школе искусств и ремесел

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понедельник
15.10.2018
19:50:21
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Мастер-класс по народному костюму прошел в орловской Школе искусств и ремеселМастер-класс провели в рамках подготовки к международному конкурсу «И.С.Тургенев – читаем, рисуем». На этот раз для ребят открытый урок по рисунку человека в народном костюме провела член Союза художников России Яна Патокина.
Мастер- класс по изображению фигуры человека в народном костюме в рамках конкурса «И.С. Тургенев - читаем, рисуем» прошел не случайно. Известно, что детство Ивана Тургенева прошло вдали от города, он наблюдал за жизнью простых людей. Обращал внимание и на то, как одевались крестьяне.
Задачей участников открытого урока было изобразить на бумаге не только все элементы национального костюма, сложную вышивку на одежде, головной убор, но и передать настроение натурщицы, а также выдержать все пропорции фигуры.
В рамках международного конкурса, в Школе искусств и ремесел уже прошло несколько пленэров, творческих встреч с известными художниками и мастер-классов с настоящими профессионалами своего дела.
Открытый урок по рисунку человека в народном костюме провела доцент кафедры рисунка художественно-графического факультета ОГУ, член Союза художников России Яна Патокина. Яна не только хороший педагог, но и очень плодотворный художник.
Яна Патокина принимала участие уже не в одном десятке выставок, представляла русскую живопись на Днях российской культуры в Париже и в Каннах, и уже больше 10 лет возглавляет Орловское молодежное объединение Союза художников России. У нее уже точно есть чему поучиться.
Кстати, мастер-класс по народному костюму - последнее перед подведением итогов мероприятие в рамках международного конкурса «И.С. Тургенев – читаем, рисуем».
В этом году на конкурс прислали около 1000 детских работ, а география участников широка как никогда.
Итоги конкурса «И.С. Тургенев - читаем, рисуем» подведут 19 октября. В 12 часов состоится торжественное открытие выставки, посвященной 200-летию писателя и церемония награждения победителей.
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