Новости версия для печати Правительство Орловской области пытается решить транспортную проблему Летом на железнодорожном переезде произошла трагедия – поезд сбил автобус с людьми. 9 октября в центре города троллейбус наехал на пешеходов. Только за прошедшие выходные в области зарегистрировано почти полсотни дорожно-транспортных происшествий. Как сократить число ДТП и что необходимо сделать, чтоб улучишь транспортную систему в городе. Эти вопросы сегодня обсуждали на заседание регионального правительства.



Июнь: авария на железнодорожном переезде унесла жизни 4 человек, 12 пострадали. Октябрь: вновь новостные ленты сообщают о том, что троллейбус задавил пассажиров, трое – погибли, двое - в больнице. За последнее время насчитали 20 претензий к водителям: то ребенка высадил из-за проблемы с проездным билетом, то начал движение, хотя посадка пассажиров еще не завершилась. На заседание правительства назвали неудовлетворительной работу с перевозчиками.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы должны принять целый комплекс мер. В первую очередь, наш с вами четкий и понятный контроль, второе - установление четких критериев для заключения новых договоров, так как в конце октября заканчиваются контракты на осуществление перевозок. На сегодняшний день мы имеем все возможности, чтобы внедрить современные технологии в перевозки, начиная с оплаты. Потому что одна из причин, которая является основой для аварийности, это наличная оплата. Водитель занимается тем, что деньги принимает, выдает, раздает, считает, ест и курит одновременно». Все это нужно регистрировать, поэтому в конкурсные требования планируют внести наличие видеокамер и электронных систем оплаты в автобусах. Кроме этого в докладах отчитывающихся много сухих цифр, а вот конкретики все же маловато.

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «В период с 1 января по 1 октября 2018 года проведено 103 выездных контрольных мероприятия на территории Орловской области. Департаментом выявлено 37 нарушений, управление государственного автодорожного надзора – 146 нарушений, ГИБДД по Орловской области - 338 нарушений». Александр Леонов, начальник управления государственного автодорожного надзора по Орловской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта: «К сожалению, несмотря на принимаемые меры административного воздействия за нарушение лицензионных требований, на проведение профилактической работы, уровень аварийности на пассажирском транспорте в области оставляет желать лучшего. Хотя за 9 месяцев и произошло снижение количеств ДТП по вине водителей лицензированного автотранспорта на 16,7%, количество пострадавших увеличилось на 16% и составило 35 человек». Не сокращается число жалоб от пассажиров и на то, что вечером транспорта не дождаться, хотя по графику автобус должен быть.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть конкретный контракт, есть маршруты, график движения, который нужно отслеживать в ежедневном режиме». Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «По некоторым договорам в вечернее время у нас происходит значительное сокращение подвижного состава и это вызывает справедливое недовольство граждан по поводу больших интервалов при транспортном обслуживании. При заключении новых договоров такие графики будут откорректированы». Беседы с перевозчиками должны проходить одновременно с созданием условий для работы водителям. Стоит задуматься о наличие заездных карманов, оптимизировать схему движения - городской транспорт не может дублировать пригородный. Избавят от давки автобусы большей вместимостью. Все это вкупе и есть комплексный подход к решению транспортной проблемы в городе, - отметили на заседание правительства. Разработать этот самый «подход» помогут столичные специалисты. Московский институт транспорта в этом году проведет обследование орловских маршрутов.





Анна Вайсергисер

15 октября 2018 года







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