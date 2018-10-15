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В Орле стартовал региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью

На сегодняшний день это один из престижных конкурсов во всем мире, и называется он «Абилимпикс». Свой авторитет чемпионат получил в 46 странах мира, в том числе и в России. Орловская область представляет лучших специалистов уже в третий раз.

Уже в третий раз орловские студенты и даже школьники показывают свое мастерство на чемпионате «Абилимпикс». Это профессиональное соревнование среди людей с инвалидностью - от портного до вебдизайнера, тут покажут, как подстричь и как вкусно приготовить.

Талантливые и смелые ребята представляют единую команду нашего региона. В течение двух дней молодые мастера будут соревноваться на учебных площадках города. А для участников старшей категории чемпионат станет возможностью не только заявить о себе, но и трудоустроится.
Екатерина Канатникова, руководитель регионального центра развития «Абилимпикс»: «В 2017 году в чемпионате приняли участие всего 22 студента средних профессиональных образовательных организаций. Сегодня мы видим не только представителей средних, но и высших образовательных учреждений, а также школьников – воспитанников интернатов, которые также попробуют себя в профессиональном мастерстве».
Трудовая самореализация очень важна для человека. Сила воли и целеустремленность - это ключ к победе.

73 участника соревнований, которые уже завтра поборются за звание лучшего в 13 компетенциях, готовы показать все, на что они способны. Оценку знаний и умений конкурсантов будут осуществлять 59 экспертов - как представители ведущих вузов Орла, так и предприниматели известных компаний. Ну, а победители в ноябре поедут в Москву, чтобы представлять нашу область на финале национального чемпионата «Абилимпикс».


Всеволод Трифонов
15 октября 2018 года

 


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