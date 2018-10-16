Новости версия для печати В Орловской области зафиксирован рост уровня преступности Данные опубликовал Орёлстат.



Так, за девять месяцев 2018 года преступлений зарегистрировано на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



На 18% увеличилось количество умышленного причинения вреда здоровью, на 15% - грабежей, на 12% - случаев мошенничества. Количество убийств, покушений на убийство и угонов автомобилей, наоборот, уменьшилось, говорится в сообщении Орёлстата.





Надежда Невматулина

16 октября 2018 года







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