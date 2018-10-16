Новости версия для печати «Лиза Алерт. Орёл» приглашает на первое практическое занятие Поисково-спасательному отряду исполнилось восемь лет. Они помогают найти пропавших без вести.



Пройдёт оно сегодня в 20 часов. Местность выбрали не случайно – это Знаменский лес. Ведь по статистике, нередко поиски пропавших приходится проводить именно в природной среде. В программу обучения будет входить работа со средствами связи и ориентирования - это компас, навигатор, рация. Сбор в 19:30 на парковке комплекса на Кромском шоссе за трамвайной остановкой.





Надежда Невматулина

16 октября 2018 года







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