Новости версия для печати В Национальном парке «Орловское полесье» прошел межобластной экологический праздник «День зубра» Мероприятие прошло в 4-й раз. Его участниками стали команды из трех областей - Орловской, Брянской и Калужской.



В этом году организаторы объединили День зубра и Год добровольца и волонтера в один большой экологический КВН «Знакомьтесь, мы – волонтеры», который проходил на базе Хотынецкого дома культуры.



В КВНе приняли участие четыре команды: «БэГиС» из Жудерской школы и «Горячие сердца» из Хотимль-Кузменковской школй Хотынецкого района, а также «КарачевЗубр.ru» из школы им. А.М. Горького города Карачева Брянской области и «Глоба-SOS» из Еленской школы Хвастовичского района Калужской области.

В состав жюри вошли сотрудники Орловского полесья и Хотынецкого краеведческого музея.



По итогам всех конкурсов первое место заняла жудерская команда «БэГиС», второе −поделили команды из соседних областей «КарачевЗубр.ru» и «Глоба-SOS», третьими стали «Горячие сердца» из Хотимля, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

16 октября 2018 года







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