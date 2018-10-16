Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Кому ПДД не писаны? За наведение порядка на орловских дорогах взялись и ГИБДД, и местные власти, и столичные эксперты.



- Ограничены в здоровье, но не в желании достигать вершин профессионализма. Сегодня в Орле стартовал «Абилимпикс».



- Грибное путешествие. Орловец пошел «на тихую охоту» в Хотынецком районе, а вышел в Калужской области.



- Неоконченный Пушкинский роман – под аплодисменты зрителей. В орловском Академическом – премьера.



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Вести-Орёл

15 октября 2018 года







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