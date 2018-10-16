Новости версия для печати В Орловской области завершены поиски пропавшего грибника Полицейские организовали возвращение мужчины из Калужской области домой.



На днях к полицейским обратилась орловчанка. Она сообщила, что её супруг ушел за грибами в Хотынецком районе и заблудился. Надо отдать должное грибнику, он сам вышел из леса, но уже на следующий день, и не в Орловской, а в Калужской области. Стоит отметить, что за время поиска 56-летний мужчина несколько раз выходил на связь по телефону.





Татьяна Напольских

16 октября 2018 года







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