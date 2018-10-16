Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы.



15 октября в 19:20 водитель автомобиля «Рено Логан» двигался по улице Черкасской в Орле и при повороте налево, на улицу 1-я Посадскую, допустил наезд на пешехода 1981 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в больницу им. Семашко. Госпитализирован.





Орловское Информбюро

16 октября 2018 года







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