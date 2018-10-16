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23 октября в Орле пройдут общественные слушания по изменениям в правилах благоустройства зданий

Городской совет депутатов обязал администрацию предварительно обсудить проект-решение новой редакции правовых норм.

Проект-решение будет определять обязательства владельцев зданий, сооружений и земельных участков по уборке прилегающих территорий общественного пользования – от тротуаров до скверов. Исполнение должных обязательств собственниками сделает город чище, уверены разработчики проекта. Подобная инициатива уже была. Только после судебного разбирательства в 2015 году изменилась. Один из крупных предпринимателей области обвинил власти в переложении ответственности за содержание территорий общего пользования на хозяйствующие субъекты.
Александр Филатов, зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Суд позицию истца поддержал, и с той поры до сих пор действует норма диспозитивная – уборка прилегающих территорий осуществляется на основании соглашений. Если хозяйствующий субъект подписывает соглашение с территориальным управлением, то он занимается уборкой прилегающей территории в тех же территориальных пределах, если же он не считает это обязательством, то это бремя муниципалитета».



Антон Киселёв
16 октября 2018 года

 


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