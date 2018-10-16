Новости версия для печати В Орле сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по определенным домовладениям Наступающие холода могут повысить пожарную угрозу. В особенную группу риска относят жилье социально неблагополучных орловцев.



Денис Вещиков, старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «В настоящее время на территории города Орла проводится месячник «Безопасное жилье». В ходе месячника проводятся профилактические рейды с лицами, ведущими асоциальный образ жизни. В ходе рейдов особое внимание уделяется условиям проживания, также ведется разъяснительно-профилактическая работа, направленная на недопущение пожаров». Как говорят в МЧС, в условиях частного сектора люди, ведущие асоциальный образ жизни, ставят под угрозу не только себя, но и соседей. А между тем, других рычагов, кроме убеждения, в арсенале инспекторов нет.





Иван Суверин

16 октября 2018 года







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