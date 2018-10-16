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Обезвоживание деревни Хмелевой

Вот уже несколько месяцев для жителей одной из деревень Болховского района вода в буквальном смысле на вес золота. Экономить живительную влагу им приходится даже на самом необходимом. Водонапорная башня, которая служила верой и правдой десятилетиями, вышла из строя, а ремонт затянулся на неопределенное время.

Анне Петровна Попёнкиной – 75 лет, ветеран труда, всю свою жизнь трудилась на колхозной ферме. Говорит, сколько живет в этой деревне, такого не помнит. Если и случались поломки на водопроводе, устраняли быстро.
Анна Попёнкина, жительница деревни Хмелевой: «Воду храним в алюминиевых канистрах. Постоит в ней вода и появляется тина, и запах уже не тот. Сейчас хотя бы во флягах стали привозить, а поначалу возили в пожарной бочке – привезут, до вечера постояла и все дно ржавое».
Маме Марии Поляковой и вовсе за 90, пережила немецкую оккупацию и послевоенную разруху, сейчас без посторонней помощи обойтись не может. 
Мария Полякова, жительница деревни Хмелевой: «Все прошла и теперь сидит без воды – не постираться, не умыться, не помыться. Как без воды жить?».
И такая ситуация в каждом доме. Сначала со своей бедой жители обращались к районным властям, потом - к областным, писали даже президенту. В аппарате главы государства посоветовали падать на чиновников в суд, губернатор Андрей Клычков был более конкретен и дал указание до 1 октября воду жителям дать.
Вера Самохина, жительница деревни Хмелевой: «Все говорят: сделаем, но – никак. Приехали, привезли пластиковые трубы, не смогли уложить и все бросили».
Система водоснабжения в деревне Хмелевой была построена более полувека назад. Всегда работала исправно. В начале лета вышел из строя насос. После распоряжения главы региона его заменили, но вода из скважины так и не пошла, а точнее, как говорят районные власти, она куда-то ушла, и подземный бассейн оказался вдруг пустым.
Виктор Данилов, глава Болховского района: «Скважина какая-то непонятная. Мы сделали все, чтобы отремонтировать ее, но в конечном итоге, перед тем как опускать, мы проверили, есть ли вода, а когда насосы опустили и включили, то ни одной капли воды оттуда не пришло. Достали насосы, померили, воды там нет. На сегодняшний день мы договорились с компанией, которая берется дальше ремонтировать эту скважину».
Новый подрядчик планирует обследовать загадочную скважину с помощью видеоустройств, и только после этого будет поставлен точный диагноз и разработан новый план ремонта. Сейчас воду в Хмелевую привозят три раза в неделю, но жители очень опасаются, что когда начнется осенняя распутица, машина к ним не пройдет по деревенскому бездорожью. И если не починят башню, они рискуют и вовсе остаться без воды.



Оксана Гранн
16 октября 2018 года

 


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