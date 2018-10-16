Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Огнеопасное жилье. Инспекторы Госпожнадзора вновь выходят в рейды, чтобы попросить орловцев не «играть с огнем». - Кто объявил «сухой закон» на воду в деревне Хмелевой? - Должны ли магазины, клубы и предприятия содержать в чистоте прилегающую территорию? Решать жителям. В Орле пройдут общественные слушания. - «Через тернии к истине». В Орле начала работать необычная выставка.





Вести-Орёл

16 октября 2018 года







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