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В орловском музее Изобразительных искусств открылась выставка трех московских скульпторов «Через тернии к истине»

Их творчество посвящено православной тематике, философскому восприятию христианства. Это сорок разномасштабных скульптурных работ в разных сочетаниях: от объемных изображений святых – до иконописных образов в стилистике русского авангарда.

Открывали выставку сами авторы – Владимир Лепешов и Сергей Сорокин. Основная идея их проекта - серия передвижничество и серия встреч со зрителями в разных городах.

Работы Владимира Лепешова - о России и вере. Глубокие, очень реалистичные образы волнуют. Автор проводит исторические параллели, работая в монументальном, суровом стиле, он представляет зрителям свое видение, например, Колчака или Солженицына. Это не просто скульптурные портреты, а люди-символы, люди-идеи. Обращают на себя внимание скульптуры русских царей, святейшего патриарха Тихона.
Владимир Лепешов, скульптор: «Патриарх Тихон – совершенно удивительный святой, человек высокого интеллекта, но с совершенно каким-то народным, простым лицом».
Сергей Сорокин напротив нетрадиционен, иносказательно передает мироощущение наших предков, много говорят его работы и о войне. Интересны воплощения Сорокина и на евангельские темы. Стиль работ Сергея Сорокина – визионерство. Это относительно новый термин в искусстве.
Сергей Сорокин, скульптор: «Визио - это видение. Но я хотел бы успокоить своих зрителе – у меня нет никаких видений, у меня – размышления».
На выставке можно много спорить, соглашаться или противостоять авторам, но она, безусловно, заслуживает внимания, хотя бы потому, что скульптура сегодня не частая гостья различных художественных проектов.
Светлана Четверикова, директор музея изобразительных искусств: «Выставка авторская, уникальная, и самое главное, представлен очень редкий вид для музеев и выставочных залов – скульптура, которую очень редко сейчас показывают, и в качестве самостоятельной выставки практически не бывает экспонирована».
Все выставленные художниками работы заставляют размышлять, волноваться, думать и чувствовать. Сорок разномасштабных работ совмещают в себе прошлое, настоящее и, возможно, будущее страны, каким его видят скульпторы. Выставка продлится до 11 ноября




Эва Стасюлевич
16 октября 2018 года

 


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