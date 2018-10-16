Новости версия для печати Совещание в мэрии Орла Теплоснабжение. Безопасность поездки в общественном транспорте. Благоустройство парков «Ботаника» и «Дворянское гнездо».



В начале рабочего совещания Александр Муромский попросил доложить информацию о состоянии пострадавших в ДТП с троллейбусом, которое случилось неделю назад. Молодой человек 2001 года рождения сейчас находится в научно-клиническом многопрофильном центре имени Зинаиды Круглой. Его состояние стабильное. А вот девушка 1994 года рождения из больницы уже выписана. И сейчас находится в Тульской области у родителей. Как сообщила заместитель главы администрации г. Орла Екатерина Данилевская, подготовлен проект постановления об оказании материальной помощи пострадавшим в ДТП. Согласно ему, семьям погибших из резервного фонда администрации города выделят по 100 тысяч рублей, семьям пострадавших — по 50 тысяч рублей. Александр Муромский поручил выплатить материальную помощь в кратчайшие сроки, сообщает сайт городской администрации.



На этом транспортную тему обсуждать не закончили. Глава администрации Александр Муромский подчеркнул, что ситуация, которая сейчас сложилась с транспортным обслуживанием в город, заслуживает самого тщательного разбора и соответствующих решений. В конце октября заканчиваются договоры на транспортное обслуживание. Глава администрации поручил ответственным лицам прописать в новых договорах график работы транспорта, в том числе в вечернее время и выходные дни. В случае нарушения будут приниматься самые решительные меры, вплоть до расторжения договоров, заявил Александр Муромский.



Пока октябрь погодой пока нас приятно удивляет, однако к концу недели ситуация изменится. А потому вопрос, связанный с отопительным сезоном, актуален. Жители известного дома по улице Льва Толстова о тепле в своих квартирах пока только мечтают.

Николай Ванифатов, начальник МКУ «Управление городского хозяйства и транспорта г. Орла»: «Было принято решение на общем собрании о самостоятельной замене котлов в данном доме. На вчерашний день котлы пришли, идет монтаж. Монтаж будет завершен до 25 числа». Доложить и о ходе работ по благоустройству парков «Ботаника» и «Дворянское гнездо» также попросил Александр Муромский. Асфальтирование в «Ботанике» завершено, установку освещения заканчивают завтра, впереди - покрытие детской площадки. Активно работы ведутся и на Дворянке.



Начальник управления коммунальным хозяйством Светлана Климова заверила: пусть и с опозданием, работы на этих объектах в 2018 году будут завершены. Правда, точную дату пока не назвала.





Юлия Опанасюк

16 октября 2018 года







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