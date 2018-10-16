Новости версия для печати Сумочка с шаржем Тургенева Известно, что с молодых лет Иван Тургенев любил рисовать. Пожелтевшие листки с шаржами, выполненными рукой писателя, сохраненные известным живописцем, коллекционером и другом Тургенева - Алексеем Боголюбовым, дошли и до наших дней. И в юбилейный год писателя этим шаржам нашли оригинальное применение.



Как пишут современники Тургенева, он часто рисовал свой профиль, развернутый налево, и даже набил на этом руку. Рисовал не только себя, но и профили своих героев. И даже придумал игру, где каждый из игроков по очереди должны был по профилю дать описания персонажа, которого он изобразил. Это были портреты героев из рассказов, которые вошли в цикл «Записки охотника».



Наша современница София Юрошевич - и рукодельница, и поклонница творчества Тургенева. Вот и решила к 200-летию писателя сшить необычный сувенир. С шаржем самого Ивана Сергеевича.

София Юрошевич, поклонница творчества И.С. Тургенева: «Я распечатала шарж и перевела его на ткань. Пару дней и все было готово. Я очень люблю Тургенева, и мне понравился этот шарж, потому что у него было хорошее чувство юмора, он не боялся посмеяться над собой. Портрет вышивала вручную два дня, ну а сшить сумку дело не хитрое. Текстильные сумочки с вышивкой барышни носили и во времена Тургенева. Правда, кропотливую работу делали вручную, а не на машинке. Да и с портретом писателя на сумочке даже Полина Виардо не ходила. Ну а сегодняшние модницы и поклонники творчества Тургенева вполне могут позволить себя этакий изыск.





Татьяна Тимохина

16 октября 2018 года







На главную страницу





