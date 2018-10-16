Новости версия для печати Найти человека Сегодня в орловском Госуниверситете студентам рассказали о благородном деле волонтеров-поисковиков.



Небезызвестно, что розыск пропавших людей, как в природной, так и в городской среде, требует значительного числа участников, а сил полиции и МЧС для этого почти всегда не достаточно. Сегодня в орловском Госуниверситете студентам рассказали о благородном деле волонтеров-поисковиков. Привить новым волонтерам не только соответствующие навыки, но и технику безопасности – такова была основная цель беседы. Александр Редькин, инструктор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» : «Разбирали два конкретных вопроса: поиск в природной среде и поиск в городе. Это абсолютно два разных аспекта поисков, у каждого своя специфика. Лес – это территория опасности, более того, лес ночью – действительно опасное место. Например, не так давно наши поисковики встретились с медведем, и не где-нибудь, а в Тверской области, которая находится не так далеко от Москвы». Кстати, сегодня вечером поисковики проведут показательную тренировку с участием волонтеров, правоохранителей и криминалистов. Она пройдет в Орловском районе.





Иван Суверин

16 октября 2018 года







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