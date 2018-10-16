Новости версия для печати Новая площадка для диалога бизнеса, власти и заинтересованных структур начала сегодня работать в Орле Базой послужил Орловско-Курский регион Московской железной дороги, организатором и модератором выступил Союз «Орловская торгово-промышленная палата», экспертом - главный бизнес-омбудсмен региона Евгений Лыкин.



В подобной встрече и самой площадке представители орловского бизнеса нуждались давно. Только Орловская ТПП сегодня насчитывает почти 200 компаний-членов, большая часть которых довольно тесно сотрудничает с крупнейшим оператором российской сети железных дорог. Однако решать проблемы, например, отправки мелких грузов, или обсуждать новые продукты РЖД в таком формате стороны ещё не пробовали.

Светлана Ковалёва, президент Орловской торгово-промышленной палаты: «Это площадка прямого диалога, где наши предприниматели смогут задать интересующие их вопросы напрямую первому лицу. Подёргать его за полу, как говорится». Огромную роль в данном сотрудничестве играет своевременное информирование сторон о потребностях и возможностях друг друга. Например, из Орла скоро будет возможно отправлять грузы прямиком на Северный Кавказ. Это даст нашим сельхозтоваропроизводителям новых покупателей. А недавно запущенная электронная торговая площадка позволит в формате онлайн приобретать места в вагонах для перевозки грузов. После предложений и пожеланий самих предпринимателей, возможно, появятся и новые услуги, отметили железнодорожники.

Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Мы в своей работе уделяем внимание не только крупным грузоотправителям, но и малому и среднему бизнесу. Сегодняшнее мероприятие направленно именно на поиск новых форматов взаимодействия». Экспертами площадки выступили власти региона и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области. Со своей стороны, структуры обещали полностью поддерживать вопросы, которые будут подниматься на площадке.

Евгений Лыкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области: «Для бизнеса – мелкого, среднего, крупного – важность перевозок, важность доставки произведенной продукции, сырья и прочих передвижений, перемещений товаров, работ и услуг – в нашей стране это аспект, который требует постоянного контроля и совершенствования». Организаторы уверены, что новая площадка поможет понять и решить проблемные вопросы по отправке грузов железнодорожным транспортом и оптимизировать сам процесс железнодорожных перевозок.





Антон Киселёв

16 октября 2018 года







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