Новости версия для печати Орловскому стадиону далеко до финиша Такой вывод сегодня сделали депутаты Облсовета. Они сегодня на месте разбирались в причинах и следствиях проблемной реконструкции стадиона имени Ленина.



Де-юре – шесть, де-факто – один. Ещё в 2016 году на центральном стадионе имени Ленина в рамках масштабной реконструкции должны были появиться новые теннисные корты.

Александр Родин, директор Центрального стадиона им. В.И. Ленина: «Что здесь сделано? Освещение - есть. И вот это, похожее на ограждение, - три трибуны». Но эти металлоконструкции «трибунами» назвать сложно, а вместо резинового покрытия корта – бетон. Недоделок – не на один лист, – говорит директор стадиона, уже выступая перед членами профильного комитета Облсовета.

Александр Родин, директор Центрального стадиона им. В.И. Ленина: «В настоящее время еще нет разрешения на ввод в эксплуатацию Западной трибуны. Это первый документ, который должен быть, чтобы ее эксплуатировать. Его пока нет, два года мы не можем получить». Подрядчик не смог доделать навесы над трибунами основного поля. В августе прошлого года мы рассказывали, что на многострадальной «юбилейной стройке» появись очередные постояльцы. Тогда из областного бюджета центральный стадион получил дополнительные миллионы на строительство козырьков. Навес над Восточной трибуной обещали сдать весной 2018 года. Но что-то пошло не так.

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «В мае этого года произошла актуализация проектно-сметной документации. Актуализацией занимался Госзаказчик. После этого мы вышли с этими деньгами на торги, 1 сентября, после введения санкций, связанных с металлом, металл еще раз подорожал более чем на 20%». Главный вопрос народных избранников - есть ли акты на ввод в эксплуатацию? - без ответа не остался. Представитель «Орёлгосзаказчика» пообещал: к ноябрю эти документы будут готовы. Но спикер Облсовета Леонид Музалевский остался недоволен. И выразил готовность назвать имя «героя». После проведения проверок.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Мое поручение - выехать и проверить здесь все объекты. Я так понимаю, КСП сюда еще не заходила. Я даю личное поручение». Тем временем, по оценкам депутатов, ещё четверть миллиарда нужно на достройку спортзала и возведение козырьков. И иски по претензиям, скорее всего, эту сумму не покроют. В УМВД уже два года расследуют уголовное дело о хищениях при реконструкции центрального стадиона Орла.





Надежда Невматулина

16 октября 2018 года







На главную страницу





