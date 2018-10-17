Новости версия для печати Орловские яхтсмены достойно завершили сезон На выездных соревнованиях они пополнили коллекцию наград новыми медалями.



Спортсмены вернулись из Липецка, где проходило Первенство области по парусному спорту. Афанасий Ступин занял первое место в абсолютном зачете и среди юношей в классе «Лазер 4,7». Мария Грамматчикова - первая среди девочек в классе «Оптимист» и третья в абсолютном зачете, третье место среди младших девочек в классе «Оптимист» тоже завоевала наша спортсменка - Ирина Никулина.





Мария Семак

17 октября 2018 года







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