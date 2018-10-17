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среда
17.10.2018
15:06:52
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Посчитайте вашу живность!Срок – до 1 ноября. Региональное управление ветеринарии напоминает, что фермерам необходимо провести регистрацию животных, птицы и пчелопасек и получить ветеринарный паспорт на личное подсобное хозяйство.
Животные подлежат идентификации и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней, а также выявления источников и путей распространения инфекций. В отношении нарушителей будут возбуждаться дела об административных правонарушениях. За несоблюдение законодательства предусмотрен штраф в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
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