Новости версия для печати Посчитайте вашу живность! Срок – до 1 ноября. Региональное управление ветеринарии напоминает, что фермерам необходимо провести регистрацию животных, птицы и пчелопасек и получить ветеринарный паспорт на личное подсобное хозяйство.



Животные подлежат идентификации и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней, а также выявления источников и путей распространения инфекций. В отношении нарушителей будут возбуждаться дела об административных правонарушениях. За несоблюдение законодательства предусмотрен штраф в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей.





Мария Семак

17 октября 2018 года







На главную страницу





