Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Бег с «препятствиями». Почему реконструкция центрального стадиона Орла вызывает так много вопросов?



- Открытый разговор. Сегодня в Орле начала работать площадка для диалога бизнеса, власти и всех заинтересованных структур.



- Летопись подвигов. Сегодня Егор Щекотихин представил новую книгу цикла «Битва за Орел».



- О Музах знаменитого писателя. Мы продолжаем наш проект, посвященный Ивану Сергеевичу Тургеневу.



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Вести-Орёл

16 октября 2018 года







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