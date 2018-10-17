Новости версия для печати Андрей Клычков встретился в Москве с Министром науки и высшего образования страны Михаилом Котюковым Обсуждали инновации в образовательных технологиях, в том числе в сфере среднего специального образования.



Речь шла о создании в Орловской области многопрофильного колледжа профессионального образования ЦФО, где будут готовить квалифицированных специалистов для современного производства. Были презентованы возможности реализации современных образовательных технологий на базе Среднерусского института управления филиала РАНХиГС. Программы подготовки специалистов должны идти параллельно с реализацией инвестиционных проектов. И в этой связи область надеется на поддержку федерального центра.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Татьяна Напольских

17 октября 2018 года







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