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За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП

16 октября в 11:45 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21213», следовал по ул. Московской и в районе дома № 112 ул. допустил наезд на двух женщин-пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП оба пешехода получили телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение.

16 октября в 19:24 водитель, управляя автомобилем «Рено Трафик», двигался по автодороге «Орел-Тамбов» и в районе 68 километра допустил столкновение с трактором «Бюллер», пересекающим проезжую часть. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения, госпитализирован в Покровскую ЦРБ.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

