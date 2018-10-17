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В Орловской области подошел к концу региональный этап конкурса «Народный участковый»

Знание своего участка, людей, предрасположенных к криминалу, умение получать и использовать оперативные сведенья – все это иногда позволяет участковому заменить собой целую следственно-оперативную группу. В практике Андрея Чебанова, старшего участкового уполномоченного ОМВД по Мценскому району, были такие дела. Раскрывать преступления в одиночку случалось и участковому из Орловского района Андрею Новикову. Многие из этих дел, связаны с кражами. Но куда больше сил и времени у участковых отнимают не настоящие преступники, а обычные дебоширы. На каждом участке есть таковые, их ставят на учет, контролируют, проводят профилактические беседы.

Семейные скандалы отдельная тема. Известна поговорка: «Милые бранятся – только тешатся». Однако, как говорит Евгений Пантелеев, участковый уполномоченный ОМВД по Орловскому району, если в дело вовлечена полиция, то нужно рассматривать материал и принимать по нему решение, даже если за время следствия «милые» успели помириться. А если на участке есть дачи и частный сектор, межевые споры – неизбежное зло. В них участковому также приходится выступать арбитром.

Риск, пусть и не каждодневный, в работе участкового также присутствует - приходится иметь дело с людьми в неадекватном состоянии.

Победителя профессионального состязания принято оглашать ко Дню участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября.