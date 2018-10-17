Новости версия для печати СК РФ по Орловской области начал доследственную проверку по фактам ненадлежащего контроля за подрядчиками при реконструкции стадиона им. Ленина в Орле Поводом стали материалы в средствах массовой информации.



Ситуацию со стадионом обсуждали накануне областные депутаты, представители власти и руководство стадиона. Реконструкция главного спортивного объекта областного центра началась еще два года назад. Результаты – вызывают массу вопросов. СК РФ по Орловской области начал доследственную проверку по фактам ненадлежащего контроля за подрядчиками при реконструкции стадиона Ленина в Орле. Поводом стали материалы в средствах массовой информации. В сообщениях СМИ отмечено, что на реконструкцию стадиона выделено из бюджета более 600 миллионов рублей, однако, из шести теннисных кортов функционирует только один, не завершены работы на трибунах, протекает кровля и другие недостатки. Следствие намерено дать объективную оценку действиям (бездействию) должностных лиц, допустившим сложившеюся ситуацию. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.





Татьяна Напольских

17 октября 2018 года







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