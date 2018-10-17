Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- На старте… следователи. В региональном следственном комитете начали проверку по фактам ненадлежащего контроля за подрядчиками, которые реконструировали центральный стадион им. Ленина.



- На «первую полосу». К типографии «Труд» стянуты пожарные расчеты. Там начались учения.



- Вписано – кровью погибших солдат. Егор Щекотихин представил свою новую книгу.



- Главный ингредиент настоящего хлеба - все сделано с душой.



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Вести-Орёл

17 октября 2018 года







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