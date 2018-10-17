Новости версия для печати Студентам ОГУ рассказали о службе в Росгвардии Как применить высшее образование в военном деле? Об этом говорили сотрудники областного управления Росгвардии на встрече со студентами Госуниверситета.



Правоохранители рассказали об истории и задачах силового ведомства, о «плюсах» и «минусах» контрактной службы, а также о перспективах для молодых военных ученых, проходящих службу в Росгвардии. В завершение встречи офицер СОБР раскрыл некоторые «военные тайны» работы спецназа.





Орловское Информбюро

17 октября 2018 года







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