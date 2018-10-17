Новости версия для печати Все комитеты орловского Облсовета рассматривают бюджетные вопросы В том числе говорят и о перераспределении средств. В основном эти средства уходят на «социальные строчки».



Также обсуждают и проект бюджета на плановый 2019 год. По прогнозам, он будет сбалансированным и социально ориентированным.

Дмитрий Шахов, зам. руководителя департамента финансов Орловской области: «Объем доходов областного бюджета увеличится на 515,8 миллионов рублей и составит 32 миллиарда 999 миллионов. Общий объем расходов увеличится на 627,3 миллионов рублей и составит 33 миллиарда 736 миллионов рублей».





Анна Вайсергисер

17 октября 2018 года







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