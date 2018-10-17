Новости версия для печати Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Орел» совместно с криминалистами следственного комитета провели полевые учения Учения прошли минувшей ночью в Орловском районе.



Главной задачей тренировки было дать возможность новичкам отряда понять принципы ночных поисковых мероприятий в природной среде.



Прочесывание лесистой местности в ночное время, пожалуй, единственный действенный способ поиска пропавших людей. Дроны в ночное время имеют очень слабую эффективность. Поэтому поиск приходится вести в «ручном режиме»



Следователи отрабатывали вопросы взаимодействия с поисковиками и оказывали им техническую поддержку. Тренировка носила межрегиональный характер, помимо орловцев в ней участвовали куряне и москвичи.





Иван Суверин

17 октября 2018 года







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