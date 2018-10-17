Новости версия для печати Андрей Клычков направил в адрес Председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксенова телеграмму с соболезнованием по поводу трагедии в Керчи Сегодня днем на территории керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами. В результате погибли 18 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков направил в адрес Председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксенова телеграмму с соболезнованием по поводу трагедии в Керчи:



Уважаемый Сергей Валерьевич!



Жители Орловщины с болью восприняли весть о трагедии в Керчи – гибели людей и большом числе пострадавших в результате террористического акта в политехническом колледже.



В этот скорбный час мы объединены с жителями Крыма общим горем.



Самые глубокие соболезнования родным и близким погибших, искренние пожелания выздоровления всем пострадавшим.



C уважением,

Губернатор Орловской области А.Е. Клычков





Орловское Информбюро

17 октября 2018 года







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