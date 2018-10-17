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среда
17.10.2018
21:38:06
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Андрей Клычков направил в адрес Председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксенова телеграмму с соболезнованием по поводу трагедии в КерчиСегодня днем на территории керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами. В результате погибли 18 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков направил в адрес Председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксенова телеграмму с соболезнованием по поводу трагедии в Керчи:
Уважаемый Сергей Валерьевич!Жители Орловщины с болью восприняли весть о трагедии в Керчи – гибели людей и большом числе пострадавших в результате террористического акта в политехническом колледже.
В этот скорбный час мы объединены с жителями Крыма общим горем.
Самые глубокие соболезнования родным и близким погибших, искренние пожелания выздоровления всем пострадавшим.
C уважением,
Губернатор Орловской области А.Е. Клычков
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