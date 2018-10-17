В Орле состоялся концерт, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского

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В Орле состоялся концерт, посвященный памяти Дмитрия ХворостовскогоМеньше года назад ушел из жизни замечательный оперный певец, Народный артист России Дмитрий Хворостовский. Его звезда светила так ярко, что в эту потерю до сих пор не хочется верить.16 октября в день рождения певца, в Орловском музыкальном колледже организовали концерт, посвященный памяти уникального и единственного в своем роде баритона.
В начале концерта прозвучал исполненный грусти, тонкий, светло-печальный вокализ Рахманинова в исполнении Анны Свидерской. И хотя, никто из тех, кто принимал участие в вечере памяти, с Хворостовским не встречался и не был на его концертах, но за творчеством певца, конечно, следили и не уставали восхищаться.
Для концертной программы решено было выбрать русскую классику - Глинку, Чайковского, то есть ту музыку, что звучит в стенах колледжа постоянно, но это именно те произведения, которые исполнял Дмитрий Хворостовский.
Павел Поляков, преподаватель Орловского музыкального колледжа: «По современным нормам вокального искусства, а они меняются, это уникальный голос, красивейший, это огромное богатство природы и огромный ум творческий».
В концерте приняли участие как преподаватели орловского музыкального колледжа, так и лучшие, наиболее талантливые студенты. Прозвучали произведения Глинки, Глиера, Свиридова, Римского-Корсакова.
Анастасия Черкасская, заведующая концертной работой Орловского музыкального колледжа: «Это произведения, которые имели какой-то знаковый характер, допустим, вещи, с которыми он побеждал в очень важных конкурсах, повлиявших на его дальнейшую сценическую судьбу, или что-то, что ему особенно нравилось, например, во всех интервью он отмечал, что очень любит лирику Пушкина, поэтому мы постарались включить романсы, написанные на стихи великого русского поэта».
Зал колледжа заполнен. Зрители говорят, что для них певец, которого обожала вся страна, продолжает жить.
Дмитрий Хворостовский пел на самых известных сценах мира. И даже сегодня, спустя год, запрос в Интернете о Хворостовском остается одним из самых популярных.
Светлана Медведева, зритель: «Это, конечно, здорово! Я думаю, что это замечательно лишний раз окунуться в это прекрасное музыкальное наследие! Это было просто великолепно».