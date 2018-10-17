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В Орле состоялся концерт, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского

Меньше года назад ушел из жизни замечательный оперный певец, Народный артист России Дмитрий Хворостовский. Его звезда светила так ярко, что в эту потерю до сих пор не хочется верить.16 октября в день рождения певца, в Орловском музыкальном колледже организовали концерт, посвященный памяти уникального и единственного в своем роде баритона.

В начале концерта прозвучал исполненный грусти, тонкий, светло-печальный вокализ Рахманинова в исполнении Анны Свидерской. И хотя, никто из тех, кто принимал участие в вечере памяти, с Хворостовским не встречался и не был на его концертах, но за творчеством певца, конечно, следили и не уставали восхищаться.
Павел Поляков, преподаватель Орловского музыкального колледжа: «По современным нормам вокального искусства, а они меняются, это уникальный голос, красивейший, это огромное богатство природы и огромный ум творческий».
Для концертной программы решено было выбрать русскую классику - Глинку, Чайковского, то есть ту музыку, что звучит в стенах колледжа постоянно, но это именно те произведения, которые исполнял Дмитрий Хворостовский.
Анастасия Черкасская, заведующая концертной работой Орловского музыкального колледжа: «Это произведения, которые имели какой-то знаковый характер, допустим, вещи, с которыми он побеждал в очень важных конкурсах, повлиявших на его дальнейшую сценическую судьбу, или что-то, что ему особенно нравилось, например, во всех интервью он отмечал, что очень любит лирику Пушкина, поэтому мы постарались включить романсы, написанные на стихи великого русского поэта».
В концерте приняли участие как преподаватели орловского музыкального колледжа, так и лучшие, наиболее талантливые студенты. Прозвучали произведения Глинки, Глиера, Свиридова, Римского-Корсакова.

Зал колледжа заполнен. Зрители говорят, что для них певец, которого обожала вся страна, продолжает жить.
Светлана Медведева, зритель: «Это, конечно, здорово! Я думаю, что это замечательно лишний раз окунуться в это прекрасное музыкальное наследие! Это было просто великолепно».
Дмитрий Хворостовский пел на самых известных сценах мира. И даже сегодня, спустя год, запрос в Интернете о Хворостовском остается одним из самых популярных.


Эва Стасюлевич
17 октября 2018 года

 


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