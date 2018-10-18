Новости версия для печати В Орле отремонтированы почти все дворы Как сообщают в мэрии Орла, из 73 дворов отремонтированы 70. Речь идет об объектах, которые благоустраивают в рамках программы «Формирование городской среды».



В работе остаются три адреса: ул. Грановского, дома 2, 4 и 6. По факту это один двор. Из объектов, уже приведенных в порядок, приняты 68 территорий. Приемка остальных дворов состоится на этой неделе. В том числе, проинспектируют и объекты, вошедшие в дополнительный перечень.





Мария Семак

18 октября 2018 года







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