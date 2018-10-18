Новости версия для печати Заплатить имущественные налоги необходимо до 3 декабря Об этом орловцам напоминает Управление налоговой службы.



Это касается собственников недвижимости, земельных участков, транспортных средств. Если человек претендует или имеет право на налоговые льготы, заявить об этом также нужно до 3 декабря.



Рассчитаться с бюджетом можно по квитанции, которую присылают вместе с уведомлением, а также с помощью Интернет-сервисов ведомства, через личный кабинет налогоплательщика.



Каждый просроченный день влечет за собой начисление пени.





Мария Семак

18 октября 2018 года







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