Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Будни амчан. Жители Мценска сегодня показали губернатору как работают, живут и хранят память.



- Неотложная помощь сельской медицине.«Первичное звено» не менее важно, чем высокотехнологичная медпомощь.



- Как план пожарно-тактических учений корректирует сама жизнь?



- Старт в большой спорт. В Мочильской школе отремонтировали спортзал.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

17 октября 2018 года







На главную страницу





