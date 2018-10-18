Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.



17 октября примерно в 17:20 водитель «Шевроле Нива», в районе 1 км автодороги Верхняя Морозиха-Сомово, допустил столкновение со встречным устройством, предназначенным для обработки почвы - культиватором "LIFAN" с тележкой. В результате ДТП мужчина, управлявший культиватором, получил телесные повреждения, госпитализирован в Троснянскую ЦРБ.





Орловское Информбюро

18 октября 2018 года







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