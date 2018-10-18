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В Орле прошли пожарно-тактические учения

Первыми к месту учений должны были прибыть пожарные Советского района. Однако в пути огнеборцев застал сигнал о настоящем ЧП. В доме № 13 по улице 7-го Ноября возникло задымление. До хозяев «дымящейся» квартиры, соседям достучаться не удалось.

Павел Гревцев, начальник ПСЧ-1: «По автолестнице проникли в квартиру. Было обнаружено, что подгорела пища – на плите была забыта кастрюлька с едой».

Предотвратив пожар, караулы ПСЧ-1 выехали на учения, которые уже стартовали без них. Инициативу на месте условного ЧП были вынуждены взять на себя огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части. Затем в цеха типографии входили все новые и новые звенья газодымозащитников. Чтобы увеличить число действующих стволов, огнеборцам пришлось использовать внутреннюю систему пожаротушения.

Реальное возгорание в условиях такого производства грозило бы чрезвычайной ситуацией областного масштаба, поскольку, по легенде учений, пожар произошел в переплетном цехе.

Несмотря на неожиданные вводные, которые в план тренировки внесла сама жизнь, учения состоялись, и их цели были своевременно выполнены.