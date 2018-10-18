Новости версия для печати В мценском Дворце культуры открыли обновленный спортзал Ремонт проводился в рамках губернаторской программы «Народный бюджет».



Спортзал пустовал два года. По предписанию Роспотребнадзора местным властям его пришлось закрыть. Сегодня во Дворце культуры занимаются около 900 человек – от мала до велика. Есть своя секция восточных единоборств, воспитанники которой дали показательное выступление. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я рад, что в этом году нам удалось реализовать программу «Народный бюджет». В нее попало большое количество объектов, которые мы сегодня принимаем, вводим в эксплуатацию. Это, может быть, небольшие объекты, но они имеют большое значение. На следующий год мы приняли решение об увеличении объемов финансирования для того, чтобы любая инициатива, которая идет от простых жителей, от запросов общественных организаций, могла быть реализована». Общая сумма затрат на ремонт - почти 1,5 млн. рублей. Это средства областного и муниципального бюджетов, а также спонсорская помощь. Закуплен и современный спортинвентарь. В ближайшее время он займёт в зале своё место.





Надежда Невматулина

18 октября 2018 года







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