Новости версия для печати Учащиеся Мочильской средней школы получили в подарок отремонтированный спортзал Торжественное открытие спортзала состоялось накануне. Зал был отремонтирован благодаря программе «Детский спорт».



Тепло, светло и красочно стало в спортзале Мочильской школы. Впервые за 40 лет здесь был проведен капитальный ремонт, произошло это в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета, секретарь Орловского отделения партии «Единая Россия»: «Этот проект реализуется он уже четвертый год в нашем регионе, и он будет продолжен, во всяком случае, до 2022 года. Уже 78 спортзалов мы отремонтировали, и в этом году будет еще 18, то есть в целом 96 спортзалов мы сдаем нашим детям». Галина Савенкова, директор МБОУ Мочильской СОШ: «Подрядчик был очень хороший, ремонтные работы были выполнены в срок, качественно и в полном объеме». От старого спортзала здесь осталась только кирпичная кладка. За два с половиной месяца, именно столько шел ремонт, обновили все: полы, стены, потолок, отопление провели и в раздевалки. Спортивное оборудование пока еще не закрепили. Баскетбольных колец вообще не было, но их и волейбольную сетку обещали подарить в скором времени. Так что возможностей покорить спортивный олимп теперь у ребят больше, с радостью говорит учитель физкультуры Вячеслав Теряев. Юные спортсмены свои достижения будут закреплять и приумножать. Вячеслав Теряев учитель по физической культуре МБОУ Мочильская СОШ: «Мы побеждали и будем побеждать в соревнованиях – не только на районных, но и на областных». И школе, где обучается 34 ребенка, действительно есть чем гордиться, спортивных успехов ребята добиваются регулярно. Поэтому и на открытие пришли всем составом и всем место хватило.





Анна Вайсергисер

18 октября 2018 года







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