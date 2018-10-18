Новости версия для печати Сегодня в микрорайоне «Болховском» в Орле дали старт строительству детского сада Это большое событие для большого жилого квартала. Детский сад будет первым в растущем микрорайоне.



В фундамент будущего детского сада заложили символическую капсулу. Это дошкольное учреждение будет типовым, рассчитан сад на 230 детей. Финансирование – федеральное – 163 млн. рублей. Сдать объект планируют до 2020 года. Что касается самого строящегося микрорайона, здесь, по прогнозам застройщика, должно появиться 6 тысяч квартир.





Надежда Невматулина

18 октября 2018 года







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