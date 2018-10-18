Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Большой подарок малышам нового микрорайона. Сегодня в «Болховском» начали строить детский сад. - Такими вещами не шутят… Того, кто сообщил о бомбе в орловской школе, нашли быстро. - Дорога «белого асфальта». Какие технологии использовали подрядчики в Урицком районе? - Ария для ушедшей звезды. Орловские студенты посвятили концерт Дмитрию Хворостовскому.

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Вести-Орёл

18 октября 2018 года







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