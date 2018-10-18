Новости версия для печати В Орле проходят уроки безопасности Один из таких уроков сегодня прошел в Орловском Аграрном университете. Сотрудники полиции рассказывают студентам о том, как себя вести в критических ситуациях, подобно керченской трагедии. Тем более, что накануне в Орле неизвестный сообщил о террористической угрозе в одной из школ города.



Накануне сообщения событиях в Керчи всколыхнули не только всю Россию. Стало ли это причиной ложного звонка о заминировании одной из школ Орла, сейчас выясняет следствие. Но «шутник» уже задержан. Ложный звонок поступил минувшим вечером на пульт 112. Неизвестный абонент сообщил о террористической угрозе в орловском лицее № 21. Поскольку учебный процесс к этому моменту был уже завершен, в здании находилось не более десятка людей. Поэтому обеспечить эвакуацию труда не составило. Альберт Сущенко, директор лицея № 21: «Поступил звонок, скорее всего, анонимный. Занятий на тот момент не было, детей уже в школе не было, оставались только учителя. У нас школа занимается в одну смену». К зданию лицея были стянуты все экстренные службы. Полиция и Росгвардия обеспечили оцепление. Наготове находились пожарные и спасатели техногенной группы. Здание лицея обследовал полицейский кинолог с минно-розыскной собакой. Ничего подозрительного найдено не было. К этому времени стало известно о задержании телефонного террориста. По нашим данным, им оказался не вполне адекватный житель Советского района. В этой связи подозреваемый был отправлен не в КПЗ, а в психиатрический стационар. Его дееспособность определит суд.





Иван Суверин

18 октября 2018 года







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