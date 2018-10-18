Новости версия для печати «Губернаторский контроль» прошел сразу в двух районах Орловской области Качество недавно сделанных дорог проверили в Сосковском и Урицком районах. В первом - по двум объектам нареканий нет, зато уже говорят о срыве на втором участке дороги по улице Ленина, возможно, в этом году подрядчик сдать ее не успеет - уж слишком много недочетов нужно исправить. А вот в Урицком районе подрядчик по настоящему удивил, показав альтернативу щебеночной дороге, по которой с легкостью можно ходить на каблуках.



Их задача - найти недостатки в работе дорожников и указать на них подрядчику. «Губернаторский контроль» на этот раз инспектирует дороги в Сосковском районе. По улице Куренцовой работы сданы, но без замечаний не обошлось - узкие отсыпки, само же покрытие всех устроило. Здесь отремонтировали полкилометра дороги, потратили 1 миллион рублей. А вот картина по улице Ленина не такая радужная. Если первый участок нареканий не вызвал, то на втором их масса.



Подрядчику предстоит укрепить обочины, залатать трещины, что пошли по швам, и устранить следы от недавно проехавшего трактора. Шансы на то, что все подправят в этом году, ничтожно малы.

Алексей Васильев, зам. руководителя департамента строительства ТЭК, ЖКХ и транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «По двум объектам нареканий нет – ни по качеству, ни по объему выполненных работ. По одному объекту подрядчик уже в третий раз переделывает. Скорее всего, эта дорога в этом году принята не будет».



Зато приятно удивила всех дорога с покрытием из песчано-гравийной смеси, что появилась в деревне Сидячий Урицкого района. Похожа она больше на «белый асфальт», по такому запросто - на каблуках и на роликах.



Укладка прошла без масштабных раскопок - так сказать, пришли, сделали и ушли. Один километр – за один день, правда, это без подготовительных работ, говорит подрядчик, и силами всего трех человек. А еще эта дорога в ремонте совсем не прихотливая.

Александр Копырин, директор подрядной организации ООО «СтройГруп»: «Результаты на лицо, они уже прошли и экспертизу, и лабораторию госзаказчика, что подтверждает качество и работоспособность в этих условиях». Алексей Васильев, зам. руководителя департамента строительства ТЭК, ЖКХ и транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Технология интересная – это лучше, чем щебенка. И фракция, и уплотнение позволяют практически, как по асфальту, передвигаться - и на транспорте, и пешком. Стоимость данных работ существенно ниже, чем асфальтобетон. Гарантия 4 года». И это не новшество, а хорошо забытая старая технология. Пока результат радует, но предстоящая зима и весна проверят, насколько качественно это было сделано.









Анна Вайсергисер

18 октября 2018 года







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