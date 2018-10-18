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Дефицит областного бюджета до конца года сохранится

Разница между доходами и расходами составит почти 800 млн. рублей.

Такой прогноз был озвучен на 27-м заседании комитета по строительству и ЖКХ орловского Облсовета. В тоже время перспективы экономического развития и инвестиционной деятельности на предстоящий период выглядят вполне оптимистичными. Так по расчетам специалистов объем валового регионального продукта к 2021 году вырастет на 40 млрд. рублей, почти на треть вырастет уровень сельскохозяйственного производства. Неплохие перспективы и в строительной отрасли. В этом году в эксплуатацию будет введено 270 тысяч квадратных метров жилья. Оптимистично выглядят и прогнозы по инвестициям.
Сергей Антонцев, и.о. руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «По расчетной оценке в 2018 году по полному кругу организаций и предприятий будет использовано 47,4 млрд. рублей инвестиционных средств в основной капитал. Среднегодовой темп роста объемов инвестиций в основной капитал в период 2019-21 годов прогнозируется в действующих ценах на уровне 105,3%».
Также на заседании комитета в окончательной редакции были приняты изменения в закон о регулировании отдельных отношений в сфере обращения с отходами производства и потребления в Орловской области.
Геннадий Сафонов, зампред Облсовета, председатель комитета по строительству и ЖКХ: «Законопроектом меняется понятие «сбор твердых коммунальных отходов» на «накопление твердых коммунальных отходов», а также уточняются и дополняются полномочия органов исполнительной государственной власти и специальной компетенции Орловской области в части опубликования перечня потребителей или отдельных категорий потребителей, имеющих право на льготные тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».
Документ будет рассмотрен депутатами в первом чтении на следующей сессии Облсовета. Помимо этого в часе контроля состоится обсуждение проблемы обманутых дольщиков.


Оксана Гранн
18 октября 2018 года

 


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