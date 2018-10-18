Новости версия для печати Юлия Бравикова планирует создать в Орле Центр художественной гимнастики Четырехкратная чемпионка летней Универсиады, двукратная чемпионка Европы среди юниоров встретилась с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.



Юля Бравикова - хрупкая, но очень сильная. Каждый ее выход на ковер - маленькое представление, очень яркое и эмоциональное, которое никого не оставляет равнодушным. И пусть сейчас гимнастка свою профессиональную карьеру закончила из-за травмы, расставаться с художественной гимнастикой она не собирается.

Юлия Бравикова, гимнастка, четырёхкратная чемпионка летней Универсиады 2017 года в Тайбэе, двукратная чемпионка Европы среди юниоров 2014 года в Баку: «Сейчас я приехала в Орел, чтобы открыть свою школу художественной гимнастики. Это совсем маленькие детки, набор с трех лет. Планирую проводить здесь соревнования, я надеюсь, что они будут всероссийскими и эти мероприятия будут большого масштаба». Несмотря на то, что имя девушки известно далеко за пределами не только нашего города, но и страны, в столь ответственном деле нужна помощь и поддержка представителей власти.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Люди, которые своим трудом получают заслуженные награды, это те, на ком сегодня и стоит наша страна, и благодаря которым будет развиваться». Художественная гимнастика является одним из базовых видов спорта в Орловской области, и вдвойне приятно, что есть те, кто готов на своем примере доказать, что стать чемпионом - можно, главное - желание и хороший наставник.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы неоднократно обсуждали вопрос о необходимости развития спорта в Орловской области. Сегодня много внимания уделяется созданию комфортной жизни – не просто внешней, но и содержательной, поэтому мнение специалистов – людей, кому небезразлична судьба Орловщины – имеет большое значение». Однако жить пока Юлия будет на два города – в Орле и Москве, а потому здесь ей будет помогать та, кто когда-то в совсем маленькой девочке рассмотрел будущую чемпионку, ее первый тренер Ольга Александровна Бахарева.

Ольга Бахарева, старший тренер по художественной гимнастике: «Юля, на самом деле, очень хорошая девочка, очень порядочная, очень душевная. Она очень ценит то, что у нее есть. То, что у нее было, что у нее есть, она не растрачивает, не разбрасывает. Естественно, я буду ее поддерживать». Группы для занятий уже сформированы, совсем маленькие мальчишки и девчонки делают свои первые шаги в большой спорт. И, может быть, через десяток лет кто-то из них принесет нашей стране олимпийское золото





Юлия Опанасюк

18 октября 2018 года







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